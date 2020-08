E-commerceboom zet turbo op winst VGP

Het zonnepanelendak van het Amazon-verdeelcentrum dat VGP in het Duitse Frankenthal installeerde

Samen met Amazon zelf boomt ook de winst bij de 'huisbaas' van de webgigant in Duitsland.

VGP beleeft een prima coronacrisis, dank u. Voor het tweede halfjaar op rij 'waarschuwt' de ontwikkelaar van logistiek vastgoed luttele weken voor publicatie van de volledige cijfers dat de winst een stuk hoger dan verwacht zal uitvallen.

CEO Jan Van Geet zegt in een kort persbericht dat de nettowinst het voorbije halfjaar 180 à 200 miljoen beliep, tegenover 75 miljoen over de eerste helft van 2019. Een analistenconsensus is er niet, maar in een recente update rekende beurshuis KBC Securities voor het volledige boekjaar op een nettowinst van 180 miljoen - de onderkant van de vork dus.

VGP profiteert onder meer van de boomende e-commerce, waarvoor magazijnruimte nodig is. De groep is onder meer huisbaas van webgigant Amazon in het Duitse Frankenthal.

795.000 100 voetbalvelden VGP had per eind juni voor bijna 800.000 m² nieuwe magazijnen in aanbouw

Wie een idee wil krijgen van welke turbo de lockdown op e-commerce heeft gezet, kreeg de voorbije dagen niet alleen in het verbluffende kwartaalrapport van Amazon een illustratie. Ook postgroep Bpost en supermarktketen Ahold Delhaize zagen respectievelijk hun pakjes- en onlinehandel tijdens het pandemiekwartaal telkens 78 procent stijgen.

De onderneming heeft ook joint ventures met de verzekeraar Allianz. Daardoor heeft de groep - van oorsprong vooral actief in Tsjechië - een sterke financiële partner aan haar zij voor de verdere ontwikkeling van haar landbank in tot nog toe 12 Centraal- en Zuid-Europese landen.

'We zijn zeer tevreden met de prestaties en de verwachte nettowinst voor de eerste helft van 2020, als gevolg van de zeer sterke verhuurprestaties de afgelopen 18 maanden', reageert ceo Jan Van Geet.

'In het eerste halfjaar hebben we ons voornamelijk gericht op ons projectmanagement met 795.000 vierkante meter (het equivalent van zo'n 100 voetbalvelden, red.) nieuwe projecten in aanbouw eind juni 2020. Het grootste deel van deze projecten zal de komende 12 maanden opgeleverd worden.'

'De impact van de coronapandemie op onze operationele activiteiten is tot nu toe beperkt gebleven. Maar we zullen waakzaam blijven omdat covid-19 nog niet achter ons ligt', besluit Van Geet.