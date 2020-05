EBITDAC, de nieuwe lettersoephorror

U was EBITDA als winst vóór alle kosten beu? Dan is er nu EBITDAC, de winst alsof er geen pandemie is.

Een opvallende daler op de Europese beurzen is donderdag het Portugese Jeronimo Martins, met een koersval van 14 procent. Geen bekende naam in deze contreien, maar de supermarktholding staat onder retailanalisten omwille van zijn sterke track record al jaren te boek als een soort 'Portugees Colruyt'.

Het rapport over het eerste kwartaal was echter een koude douche en is ook een waarschuwing voor beleggers in de hele sector om zich niet blind te staren op de hamsterwoede en de horecasluitingen die tijdelijk de omzet de hoogte injagen.

Covid-19 vertaalt zich namelijk ook in hogere kosten om klanten veilig te kunnen laten shoppen in tijden van pandemie, kosten die mogelijk structureel zijn. Mede daarom waarschuwde onder meer Ahold Delhaize-CEO Frans Muller beleggers een sterke eerste kwartaal niet te extrapoleren.

Het kwartaalrapport van Jeronimo Martins illustreert die keerzijde van covid-19 perfect: de omzet gaat 11 procent hoger naar 4,72 miljard euro. Maar de werkingskosten stegen met bijna een vijfde naar 731 miljoen euro. Daardoor zakte ondanks het boomende bovenste lijntje 0,4 procent naar 309 miljoen euro. De nettowinst duikt zelfs 44 procent lager naar 35 miljoen euro.

Merk op dat het bedrijf zich aansluit bij een zeer bedenkelijke trend, namelijk de sowieso al bedenkelijke lettersoep ebitda - ofte bedrijfswinst voor afschrijvingen, afboekingen, rente en belastingen - nog ondoorzichtiger maken door een 'ebitdac' van te maken. Voor caffeïnejunkies die de humor kunnen appreciëren: slimme Canadezen hebben zelfs al EBITDAC-koffietassen op de markt gebracht.

De supermarktketen meldt namelijk dat de aangepaste ebitda (*) met 5 procent stijgt. En dat (*) wijst er dan op dat de covid-19 kosten uit de winstparamater gefilterd zijn. Wat ons, tenzij u denkt dat we snel weer gaan shoppen alsof het 2019 is, niet verstandig lijkt.