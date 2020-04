ECB aanvaardt ook rommelobligaties als onderpand

Tot dusver moesten die obligaties minstens rating BBB- hebben. Dat is de laagste van alle kwaliteitsratings. De ECB heeft nu beslist dat ze tot september 2021 ook obligaties met de lagere rating BB zal aanvaarden, op voorwaarde dat dat papier op 7 april nog een kwaliteitsrating had. Obligaties met rating BB of lager worden doorgaans rommelobligaties of hoogrentende obligaties genoemd.