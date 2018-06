ECB beëindigt stimulus in december

De ECB heeft donderdag meer duidelijkheid verschaft over de geplande stopzetting van haar stimulusprogramma. Ze verlengt de obligatieaankopen met drie maanden tot eind december. Maar zoals verwacht zal de ECB vanaf oktober minder geld in de economie pompen. Ze is van plan het aankoopbedrag vanaf oktober te halveren van 30 naar 15 miljard euro per maand.