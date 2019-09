ECB-bestuurder: 'Stimulus is buiten proportie'

De pagina waarnaar het Twitter-account verwijst, bevat forse kritiek van voorzitter Klaas Knot. 'Dit brede pakket aan maatregelen, en zeker het opnieuw opstarten van het aankoopprogramma van obligaties, staat niet in verhouding tot de huidige economische omstandigheden', zegt Knot. Daarnaast stelt de centrale bankier dat er 'gegronde redenen zijn om de effectiviteit in twijfel te trekken'.

Geen deflatie, geen recessie

Er zou ook geen risico op deflatie, een daling van het prijspeil, zijn volgens de DNB-voorzitter. 'Noch zijn er aanwijzingen voor een recessie in de volledige eurozone. Het enige wat zichtbaar is, is dat de inflatievooruitzichten achterblijven. Dat is zorgwekkend, maar betekent niet dat het opnieuw opstarten van een zwaar middel zoals het aankoopprogramma het geëigende instrument is'.