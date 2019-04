ECB-bestuurders bezorgd over neveneffecten negatieve rente

Historisch laag

De ECB denkt eraan slechts een deel van de door de banken gedoneerde cash te onderwerpen aan de negatieve depositorente. Ze vergadert volgende week, maar het is onwaarschijnlijk dat ze dan al een aanpassing van haar beleid aankondigt. Hoofdeconoom Peter Praet zei vorige week dat een bijsturing moet passen in de monetaire politiek. De Nederlandse ECB-bestuurder Klaas Knot signaleerde dat hij niet enthousiast is over een wijziging van het beleid.