ECB bezorgd over groeivertraging

Draghi gaf toe dat de ECB ontgoocheld is over de groeivertraging. 'De jongste cijfers waren opnieuw slechter dan verwacht als gevolg van een zwakkere buitenlandse vraag en specifieke factoren, zoals de problemen van de Duitse autosector. De geopolitieke onzekerheid en het dreigende protectionisme wegen op het economisch sentiment.'

Bovendien verslechteren de economische vooruitzichten en groeit de onzekerheid. 'De groei zal in de nabije toekomst wellicht zwakker zijn dan verwacht.' Draghi verwees niet alleen naar geopolitieke factoren en protectionisme maar ook naar de groeivertraging in China en de volatiliteit op de financiële markten.

Verdeeld

Draghi gaf toe dat de bestuurders verdeeld zijn over de verwachte duur van de groeivertraging. 'Sommigen denken dat de groeivertraging in China niet lang zal duren, dat de handelsconflicten zullen verminderen, dat de impact van de brexit beperkt blijft en hebben vertrouwen in het beleid. Andere merken op dat de groeivertraging al enkele kwartalen duurt en dat de risico's niet snel zullen verdwijnen.'

Maar de ECB-voorzitter beklemtoonde ook dat de angst voor een recessie overdreven is. 'De bestuurders zijn het erover eens dat het risico van een recessie in de eurozone als geheel laag is.' Later voegde eraan toe dat ook de kans van een risico in Duitsland en Italië beperkt is.