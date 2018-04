ECB bezorgd over sterke euro en protectionisme

De Europese Centrale Bank (ECB) vreest dat de sterke euro en de angst voor een handelsoorlog de economische groei en inflatie zullen drukken.

'Er is opgemerkt dat recente bewegingen van de euro meer verband houden met relatieve schokken van het monetaire beleid en minder met de verbetering van de macro-economische vooruitzichten', staat in de notulen van de jongste bestuursvergadering van de ECB. 'Dit suggereert dat de stijging van de wisselkoers een grotere negatieve impact kan hebben op de inflatie.'

De euro steeg sinds begin dit jaar met 3 cent en noteert met 1,23 dollar bijna op het hoogste peil in drie jaar. Een stijging van de eenheidsmunt maakt ingevoerde producten goedkoper en drukt de inflatie. Dat is slecht nieuws voor de ECB, omdat de inflatie lager is dan de doelstelling van 'minder dan, maar dicht bij 2 procent'.

De ECB is ook bezorgd over het handelsconflict tussen de VS en China. 'Er is wijdverspreide bezorgdheid dat het risico op handelsconflicten is gestegen. Die conflicten kunnen negatieve gevolgen hebben voor alle betrokken landen. Er werd ook gewaarschuwd voor de negatieve impact op het vertrouwen.'

De VS heffen sinds kort importtaksen op staal en aluminium van China en sommige andere landen. China reageerde onmiddellijk door heffingen in te voeren op Amerikaanse landbouwproducten, staal en aluminium. Verscheidene Europese vertrouwensindicatoren zijn in februari en maart gedaald. Dat is een aanwijzing dat de economische groei begint te vertragen.