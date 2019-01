ECB buigt zich over groeivertraging

De bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) komen donderdag voor het eerst in 2019 samen. Analisten kijken vooral uit naar de commentaren van voorzitter Mario Draghi over de groeivertraging in de eurozone.

De Europese economie heeft het moeilijk. Zo is er in heel de eurozone sprake van een verslechterend ondernemers- en consumentenvertrouwen door de onrust in Frankrijk, het risico op een harde brexit en handelsspanningen tussen de VS en China. Daarnaast dreigt de grootste economie van Europa - de Duitse - in een recessie te glijden. Door deze negatieve ontwikkelingen wordt de roep om soepeler monetair beleid luider.