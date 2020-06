ECB dient Duitse opperrechters van antwoord

Het Duits grondwettelijk hof oordeelde in mei dat de stimulusprogramma’s van de ECB, in het bijzonder het massaal opkopen van obligaties, disproportioneel en ongeoorloofd waren. De ECB repliceert nu dat het opkopen van schulden in 2015 en het nieuwe noodplan van 2020 om de impact van de coronacrisis te lenigen – het zogenaamde PEPP of ‘pandemic emergency purchase programme’ - ‘proportionele maatregelen’ zijn om de economie te helpen. Ze laten bovendien toe om de doelstelling van prijsstabiliteit na te streven met ‘voldoende’ garanties.