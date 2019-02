ECB-directeur Coeuré hint op extra stimulus

De Europese Centrale Bank (ECB) overweegt extra langlopende leningen toe te kennen aan de banken, zegt directeur Benoit Coeuré. De beurzen reageren positief.

Coeuré geeft een duidelijk signaal dat de ECB extra maatregelen overweegt om de economische groei en inflatie op te krikken. Hij merkt op dat de groeivertraging in de eurozone 'duidelijk sterker en breder' is dan verwacht. Dat betekent dat de inflatie lager zal zijn dan voorzien.

'We moeten ons daaraan aanpassen', voegt Coeuré eraan toe. 'Ik zie dat de markt discussieert over nieuwe langlopende leningen aan de banken, TLTRO's zoals wij dat noemen. Dat is mogelijk. We bespreken dat.'

De economische groei in de eurozone is de jongste maanden sterk vertraagd. Italië bevindt zich zelfs in een recessie en Duitsland ontsnapte er maar nipt aan. De zwakke groei heeft ook tot gevolg dat de kerninflatie niet stijgt.

Zuurstof

De ECB onderzoekt nu of goedkope langlopende leningen aan de banken kunnen helpen om de economie meer zuurstof te geven. Ze heeft de voorbije jaren al voor honderden miljarden dergelijke leningen tegen een rente van -0,4 procent verstrekt. Frankfurt wilde met die leningen de kredietverlening aan gezinnen en bedrijven stimuleren.

Coeuré gaat een stap verder dan enkele andere ECB-bestuurders. Philip Lane, de Ierse ECB-bestuurder en toekomstige hoofdeconoom van de ECB, zei dinsdag dat de risico's voor de economie zijn toegenomen. Maar hij merkte op dat de ECB niet mag overreageren. De Nederlandse bestuurder Klaas Knot zei dat een verdere afbouw van de stimulus voorlopig niet aan de orde is en dat de ECB best een afwachtende houding aanneemt.

De uitspraken van Coeuré geven aan dat de bestuursvergadering van 7 maart belangrijk wordt. De ECB zal dan bijna zeker haar groei- en inflatievooruitzichten verlagen. Ze gebruikt nieuwe economische vooruitzichten vaak als argument om haar beleid bij te sturen.