ECB geeft banken nog goedkopere financiering

Banken die voldoende kredieten verstrekken, kunnen voortaan bij de Europese Centrale Bank (ECB) geld lenen tegen een rente van -1 procent in plaats van -0,75 procent.

De ECB heeft donderdag enkele extra maatregelen aangekondigd om de Europese economie te ondersteunen. Eurostat meldde enkele uren geleden dat de economische activiteit in de eurozone in het eerste kwartaal met 3,8 procent is gedaald.