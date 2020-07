ECB haalt banken uit het slop

De Europese Centrale Bank laat weten fusies welwillend te zullen bekijken. Beleggers snappen de knipoog en slaan plots afgestrafte bankaandelen in.

Er gloort een straaltje hoop voor moegetergde beleggers in de Europese grootbanken. De Euro Stoxx Banken-index, de korf met 23 grootbanken uit de eurozone, koerst donderdag plots een kleine 4,6 procent hoger. 'SX7E is on fire', stelt Frederik Ducrozet van Pictet, een veteraan onder het legertje 'ECB-watchers' vast.

Voor KBC was er tot procent winst, ING en BNP Paribas trokken een spurtje tot 5 procent en voor ABN AMRO was er tot 6 procent winst. Analisten verwijzen naar de 'consultatieronde' over de sector die de Europese Centrale Bank woensdag online heeft gezet.

In grote lijnen komt het er op neer dat Frankfurt 'levensvatbare fusieprojecten' niet in de weg zal staan met (te) strenge kapitaaleisen. 'De ECB zal geloofwaardige integratieplannen niet penaliseren met hogere kapitaalvereisten', klinkt het letterlijk.

'De richtlijnen betekenen dat het voor banken gemakkelijker wordt in te schatten hoe de regelgever de nodige kapitaalbuffers van een potentiële fusiegroep zal bepalen, wat de kansen op een consolidatie in de sector verhoogt', stelt ING. De versnipperde Europese bankensector is Frankfurt al langer een doorn in het oog, omdat die versnippering een hinderpaal is bij het streven naar een eengemaakte Europese kapitaalmarkt.

De ruggensteun van de ECB is ten zeerste welkom. De bankensector in de eurozone verloor dit jaar al 33 procent. Dat is een nog grotere klap dan de olieaandelen (-30%) en de toerismesector (-25%).