'ECB herbekijkt inflatiedoelstelling'

De Europese Centrale Bank (ECB) is van start gegaan met een studie over een mogelijke aanpassing van het inflatiedoel, meldt het persbureau Bloomberg. De ECB streeft nu naar een inflatie van 'minder dan, maar dicht bij 2 procent op middellange termijn'.

Mario Draghi, de voorzitter van de ECB, is voorstander van een meer 'symmetrische' doelstelling. Dat betekent dat de centrale bank enige tijd een inflatie van meer dan 2 procent aanvaardt als de inflatie de periode daarvoor lager was dan de doelstelling.

De ECB worstelt al jaren met te lage inflatie. Bovendien lijkt er geen beterschap op komst. De handelsoorlog tussen de VS en China en de wereldwijde groeivertraging leiden tot nieuwe onzekerheden. Die onzekerheid drukt de inflatie. Daarom is de verwachting dat Draghi in september weer nieuwe monetaire stimulus aankondigt in een poging om de inflatiedoelstelling te halen.