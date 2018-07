ECB houdt stimulus onveranderd

Maar beleggers willen dat Draghi straks op de persconferentie meer duidelijkheid verschaft over de timing van de eerste renteverhoging. In de eerste plaats is niet duidelijk hoe de ECB het begrip zomer interpreteert. Behoort de maand september al dan niet tot de zomer?

Bovendien heeft de ECB met haar uiteenlopende communicatie in de verschillende talen verwarring gezaaid. In het Engels, de voertaal van de ECB, luidt het dat de ECB 'at least through the summer' (ten minste tot en met de zomer) de rente handhaaft op het huidige niveau. Maar in het Frans spreekt de ECB over 'au moins jusqu'à l'été' (ten minste tot de zomer).