ECB houdt stimulus onveranderd

De Europese staatshoofden en regeringsleiders vergaderen vrijdag en zaterdag over een herstelfonds van 750 miljard euro. Het is niet zeker dat ze dan al een akkoord bereiken over de opsplitsing van dat bedrag in subsidies en leningen. De Europese Commissie bepleit 500 miljard aan subsidies en 250 miljard aan goedkope leningen.