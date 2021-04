ECB houdt stimulus onveranderd

De Europese Centrale Bank (ECB) bevestigt dat ze in het tweede kwartaal meer obligaties aankoopt dan begin dit jaar.

'De raad van bestuur heeft besloten het zeer accomoderend monetair beleid opnieuw te bevestigen.' Dat meldt de ECB donderdag in een persbericht.

De ECB merkt op dat de in maart uitgevoerde beoordeling van de financieringsvoorwaarden en de inflatievooruitzichten wordt bevestigd door de economische cijfers van de jongste weken. Daarom blijft ze van plan in het tweede kwartaal in een hoger tempo obligaties aan te kopen dan tijdens de eerste maanden van dit jaar. De ECB herhaalt dat ze op een flexibele manier obligaties aankoopt en rekening houdt met de marktomstandigheden.