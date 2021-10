ECB houdt stimulus onveranderd

De Europese Centrale Bank (ECB) neemt pas in december een beslissing over een mogelijke afbouw van de stimulus.

Zoals algemeen verwacht, kondigde de ECB donderdag geen nieuwe maatregelen aan. 'De raad van bestuur blijft van oordeel dat gunstige financieringsvoorwaarden kunnen worden behouden met een gematigd lager tempo van de nettoaankopen van activa', zegt ze in een persbericht. De obligatieaankopen via het pandemieprogramma blijven dus iets lager dan in het tweede en derde kwartaal. De andere maatregelen veranderen ook niet.

De ECB zal op 16 december beslissen of ze haar pandemieprogramma van obligatieaankopen al dan niet verlengt. Dat programma loopt tot eind maart 2022. Economen verwachten dat het dan wordt stopgezet.

Inflatie

ECB-voorzitster Christine Lagarde geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ze zal wellicht vooral vragen krijgen over de hoger dan verwachte inflatie. De boodschap van de ECB was tot nu dat de hoge inflatie vooral te wijten is aan tijdelijke factoren, zoals de forse stijging van de energieprijzen.