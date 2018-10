ECB houdt vast aan afbouw stimulus

De economische groei in de eurozone zakte in oktober naar het laagste peil in twee jaar, bleek woensdag uit de maandelijkse peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit. De recente turbulentie op de aandelenmarkten kan de groei verder afremmen.

De kerninflatie in de eurozone stabiliseerde in september op 0,9 procent, terwijl economen een stijging hadden voorspeld. Als de groei en de inflatie laag blijven, kan de ECB beslissen om later dan voorzien te starten met renteverhogingen. De rentetermijnmarkt verwacht de eerste renteverhoging pas in september 2019.