ECB iets te 'succesvol' met renteboodschap

Herinner u 14 juni. Lang geleden, toen het WK voetbal nog moest beginnen. Die in de beleggersagenda rood omcirkelde datum beloofde Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank, de jarenlange inkopen van schulden met vers gedrukt geld in december te laten uitdoven .

Die beslissing was een week op voorhand al ' getelefoneerd ' door de nummer twee van de ECB, hoofdeconoom Peter Praet. En dus stond de belangrijkste boodschap enkele paragrafen verder: namelijk dat Draghi & co nog 'minstens tot en met de zomer van 2019' de rente op nul zullen blijven betonneren.

En dus proberen ze zoals wel vaker de verwachtingen bij te sturen via de belangrijkste 'spreekbuis' van de financiële markten, de invloedrijke informatieleverancier Bloomberg. Die schreef woensdagavond dat enkele bestuurders benadrukken dat ook een renteverhoging in september en oktober 2019 mogelijk blijft.

Maar ook dat is nog minstens een jaar ver in de toekomst, in schril contrast met een Amerikaanse centrale bank die snel haar beleid normaliseert. En dus is het niet onlogisch dat de euro in reactie op het Bloomberg-bericht maar een klein beetje opveerde, tot 1,1670 dollar.