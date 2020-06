'ECB kan aandelen gaan opkopen'

Oostenrijkse ECB-bestuurder Robert Holzmann sluit niet uit dat de ECB, net als de Japanse centrale bank, aandelen gaat opkopen.

'Zeg nooit nooit', zegt Robert Holzmann in een interview met de Duitse krant Die Presse toen hem werd gevraagd of de Europese Centrale Bank (ECB) ook aandelen zou kunnen opkopen. 'Als het nodig is zal deze discussie zeker plaatsvinden, maar de discussie bestaat nu nog niet', aldus Holzmann.

Holzmann werd vorig jaar de voorzitter van de Oostenrijkse nationale bank en heeft eerder uitgesproken meningen geuit over het beleid van de ECB. Daarbij waarschuwde hij onder andere voor voor negatieve rentes. Daarnaast raadde hij de monetaire autoriteit aan om de inflatiedoelstelling te verlagen, omdat het huidige doel - een inflatie onder maar dichtbij de 2 procent - maar niet gehaald kan worden.

Over die verlaging van de inflatiedoelstelling is Holzmann nu toch ook niet meer zo zeker. 'Als het moeilijk is om 1,9 procent inflatie te behalen in een tijd van lage inflatieverwachtingen, dan kun je er ook voor kiezen om voor jezelf een lagere doelstelling neer te zetten. Ik heb hier echter zelf ook nog niet een definitieve mening over.'

Onconventionele maatregelen