'ECB kan zonder overheden inflatiedoel niet halen'...

Volgens Joachim Fels, ECB-watcher bij fondsengigant Pimco, zullen ook de overheden in actie moeten schieten om de inflatie naar 2 procent te tillen.

De Europese Centrale Bank (ECB) gaf vandaag het startschot voor een evaluatie van haar beleid, de eerste in bijna twee decennia.

Een van de belangrijkste vragen bij deze evaluatie is wat er moet gebeuren met de inflatiedoelstelling. De centrale bank slaagt er al jaren niet in haar enige doelstelling - een inflatie van minder dan maar dicht bij 2 procent op middellange termijn - te halen. We spraken met Joachim Fels, de invloedrijke Duitse ECB-watcher bij de Amerikaanse fondsenreus Pimco, over de denkoefening van de Europa's monetaire waakhond.

Verwacht u een wijziging in de doelstelling?

Joachim Fels: 'Ik denk dat de nieuwe inflatiedoelstelling een heldere '2 procent' zal zijn in plaats van de vagere huidige formulering. Daar kan de ECB dan nog een bandbreedte aan toevoegen, bijvoorbeeld een inflatie tussen 1,5 en 2,5 procent.'

Frankfurt kan beloven de rente via blijvende inkoop van obligaties lang laag te houden. Daarmee verzeker je overheden dat het onwaarschijnlijk is dat de markt soepeler begrotingsbeleid zal afstraffen via hogere rentes Joachim Fels ECB-watcher Pimco

'Daarnaast voorzie ik dat ze het doel 'symmetrisch' maakt, zoals in de Verenigde Staten het geval is. Dat betekent dat de centrale bank de inflatie tot boven de doelstelling zal laten oplopen, wanneer de geldontwaarding in een eerdere periode lager was dan het doel.'

Hoe geloofwaardig is zo'n doelstelling?

Fels: 'Het is erg moeilijk om die doelstelling te halen in het huidige klimaat en ik denk dat de ECB dat ook niet alleen kan. Ze heeft hulp nodig van de Europese overheden, die zullen veel meer de economie met hun begrotingsbeleid moeten stimuleren. Zeker omdat de beleidsrente inmiddels negatief is. Niemand weet hoe laag die rentes kunnen gaan, maar het lijkt erop dat de munitie van de ECB op raakt.'

Hoe kan de ECB overheden zover krijgen?

Fels: 'Er zijn denk ik twee methoden. De eerste is dat centrale bank er publiek op blijft hameren dat overheden meer moeten doen om de economie te stimuleren en dat ze ook met overheden praat om ze hiervan te overtuigen. Ik denk dat ECB-voorzitster Christine Lagarde daar goed in is, omdat ze zelf minister van Financiën is geweest en dezelfde taal spreekt.'