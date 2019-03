ECB lanceert extra stimuli

De Europese Centrale Bank (ECB) is van plan extra leningen toe te kennen aan de banken en belooft de rente niet te verhogen voor 2020.

Om de lage groei en inflatie op te krikken heeft de ECB donderdag verscheidene maatregelen aangekondigd. In de eerste plaats belooft zij de rente minstens tot eind 2019 te handhaven op het huidige, historisch lage niveau. Tot dus liep die belofte van stabiele maar tot het einde van de zomer.

De nieuwe stimuli zijn geen verrassing. De economische groei in de eurozone is de jongste maanden sterk gedaald en de inflatie blijft lager dan de doelstelling. De ECB publiceert later vandaag nieuwe economische vooruitzichten en ze zal bijna zeker haar groei- en inflatievooruitzichten verlagen.