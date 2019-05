ECB lanceert nieuwe biljetten van 100 en 200 euro

De Europese Centrale Bank (ECB ) brengt dinsdag nieuwe bankbiljetten van 100 en 200 euro in omloop. De twee grote coupures zijn de laatste die worden vernieuwd. Het biljet van 100 euro is het op twee na meest gebruikte, na die van 50 en 20 euro.

De nieuwe biljetten zijn kleiner dan de huidige coupures van 100 en 200 euro en even hoog als die van 50 euro. Daardoor kunnen machines de biljetten gemakkelijker verwerken en sorteren en passen ze beter in de portemonnee. Het gevolg is dat ze minder snel verslijten en langer bruikbaar blijven.