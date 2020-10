ECB luistert naar bezorgdheid over lage rente en klimaat

'De bevolking moet begrijpen wat we doen.' Dat zegt de Europese Centrale Bank (ECB), die voor het eerst uitgebreid in dialoog gaat met de sociale partners en andere organisaties.

De Europese werkgeversorganisatie, vakbondsfederatie, milieubewegingen en sociale, culturele en consumentenorganisaties kregen woensdag de kans vragen te stellen over het monetair beleid en suggesties te doen aan ECB-voorzitster Christine Lagarde en hoofdeconoom Philip Lane. Die dialoog onder de hoofding 'De ECB luistert' kadert in de evaluatie van de strategie die de centrale bank in januari heeft gelanceerd.

Kritiek

Zoals verwacht kwamen bekende kritische geluiden aan bod. 'Door het beleid van de ECB is de opbrengst van spaargeld lager dan de inflatie en zelfs lager dan nul', zei Guillaume Prache van Better Finance, de organisatie die de belangen van spaarders en beleggers verdedigt. 'De ECB bevoordeelt de banken ten koste van de spaarders en offert de middenklasse op.'

Lane zei dat de wereld is veranderd. 'Er wordt meer gespaard en minder geïnvesteerd. Wereldwijd is een lage rente nodig. Zeggen dat de lage rente alleen een keuze van de ECB is, klopt niet. Als we de rente zouden verhogen, zou de werkloosheid stijgen.' De hoofdeconoom betwistte dat de ECB de banken bevoordeelt. 'De banken hebben kritiek op de lage rente.'