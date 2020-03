'ECB moet rentestijging in Zuid-Europa onder controle houden'

KBC-hoofdeconoom Jan Van Hove maakt zich zorgen over de impact van de corona-epidemie op de begrotingen en de langetermijnrente in Italië en Spanje.

Ook KBC heeft maandag zijn groeivooruitzichten voor de wereldeconomie verlaagd. 'We zijn iets minder somber dan ING, maar onze boodschap is dezelfde', zegt Van Hove. 'We verwachten in 2020 een krimp van de economie van de eurozone met 0,7 procent en met 0,4 procent in België.' ING ziet de economische activiteit met 1,2 procent dalen in de eurozone en met 0,8 procent in België.

Ik ben bezorgd over de terugbetalingscapaciteit en over de financiering. Jan Van Hove Hoofdeconoom KBC

Van Hove merkt op dat zijn vooruitzichten rekening houden met een forse stimulus van het monetair en begrotingsbeleid. 'Ik ben bezorgd over de capaciteit om de schulden terug te betalen en over de financiering. We zien nu al stijgende risicopremies.'

De langetermijnrente is de jongste dagen veel meer gestegen in Zuid-Europa dan in West-Europa. De Italiaanse tienjaarsrente steeg sinds vorige week woensdag met bijna 100 basispunten naar 2,1 procent. In België steeg de rente slechts met zowat 50 basispunten en in Duitsland nog minder.

Blunder Lagarde

'De Europese Centrale Bank (ECB) moet de renteverschillen onder controle houden', beklemtoont Van Hove. ECB-voorzitster Christine Lagarde blunderde vorige week donderdag door te zeggen dat het verminderen van de renteverschillen niet de taak is van de ECB. Die uitspraak deed de Italiaanse rente fors stijgen. Later probeerde Lagarde haar fout recht te zetten.

Van Hove denkt dat de ECB haar aankoopprogramma van obligaties moet vergroten. 'De nood is het hoogst op de markt van de staatsobligaties. Maar we zien ook hogere risicopremies in de markt van de bedrijfsobligaties. De recessie doet de toestand op de kredietmarkten verslechteren.'