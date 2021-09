ECB onder druk om besloten vergaderingen stop te zetten

De hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB) zou een vertrouwelijke inflatieprognose hebben meegedeeld aan een groep Duitse economen, maar de ECB ontkent dat.

Philip Lane, de hoofdeconoom van de ECB, heeft gezegd dat de ECB verwacht dat de inflatie tegen 2025 zal stijgen naar de doelstelling van 2 procent. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Die informatie was nog niet bekend en kan worden gebruikt om een inschatting te maken over het toekomstige rentebeleid van de ECB. Op basis van die prognose zegt de Financial Times dat de ECB verwacht dat zij over twee jaar de rente zal verhogen.

Een woordvoerder van de ECB zegt dat de inhoud van het artikel niet correct is. 'Mijnheer Lane heeft in geen enkele conversatie gezegd dat de inflatie zal stijgen naar 2 procent kort na het einde van de projectiehorizon.' Die horizon loopt nu tot eind 2023. 'De conclusie over de rente stemt niet overeen met de forward guidance (communicatie) van de ECB.'

De ECB moet de praktijk van exclusieve vergaderingen met de privésector stopzetten als niet transparant is wat daar wordt gezegd. Sven Giegold Europees parlementslid

'De ECB moet de praktijk van exclusieve vergaderingen met de privésector stopzetten als niet transparant is wat daar wordt gezegd', zegt Sven Giegold, een invloedrijk Europees parlementslid, aan het persbureau Reuters. Hij kondigt aan dat hij dat zal vragen in een brief aan ECB-voorzitster Christine Lagarde. 'Je weet niet wie je moet geloven, de krant of de ECB.'

Kritiek

Lane heeft eerder dit jaar na kritiek gesprekken onder vier ogen met grote beleggers stopgezet. Maar de gespekken met groepen economen werden voortgezet. Lagarde verdedigde die gesprekken.

De Europese langetermijnrente steeg lichtjes na de publicatie van het artikel van de Financial Times. De ECB voorspelde vorige week dat de inflatie zal dalen van 2,2 procent in 2021 naar 1,7 procent in 2022 en 1,5 procent in 2023. Ze publiceerde geen prognoses voor latere jaren.