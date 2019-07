ECB opent deur voor extra stimulus in september

'Of lager'. Met de toevoeging van die twee woorden in haar communicatie maakt de ECB duidelijk dat ze een renteverlaging voorbereidt. De ECB zegt dat ze haar rentetarieven minstens tot midden 2020 op de 'huidige of lagere niveaus' zal handhaven. Tot dusver sprak ze in haar communicatie over 'huidige niveaus'. Naar alle waarschijnlijkheid zal de ECB op 12 september in de rente knippen.