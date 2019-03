ECB overweegt impact negatieve rente te verzachten

'Indien nodig moeten we nadenken over mogelijke maatregelen die de gunstige impact van de negatieve rente op de economie behouden en de neveneffecten milderen.' Dat zei ECB-voorzitter Mario Draghi donderdag op een conferentie in Frankfurt. 'Dat gezegd zijnde, de lage rendabiliteit van de banken is geen onvermijdelijk gevolg van de negatieve rente.'

Draghi was in zijn toespraak voorzichtig optimistisch over de economische vooruitzichten. 'We zien een hardnekkige verslechtering van de buitenlandse vraag, maar dat is niet noodzakelijk de voorbode van een ernstige inzinking. De huidige data suggereren dat de buitenlandse vraag niet doorsijpelt in de binnenlandse vraag.'