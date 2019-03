ECB overweegt nieuwe stimuli

De Europese Centrale Bank (ECB) bespreekt donderdag of extra leningen aan banken en een aanpassing van de communicatie de groei en inflatie kunnen opkrikken.

Amper twee maanden na de stopzetting van de obligatieaankopen bekijkt de ECB of ze net als de Amerikaanse centrale bank een bocht moet maken. Een bezinning over het monetair beleid dringt zich op omdat de Europese economie zwakker is dan verwacht.

De economische groei in de eurozone is de jongste maanden sterk vertraagd. Italië bevindt zich in een recessie en Duitsland ontsnapte maar nipt aan een recessie.

De afkoeling van de economie is vooral te wijten aan de verzwakking van de buitenlandse vraag. De groeivertraging in China, een gevolg van de handelsoorlog met de VS, weegt op de Europese export. Bovendien worstelt de Duitse auto-industrie met de invoering van nieuwe uitstootnormen.

Voorts blijft de inflatie lager dan de doelstelling. De kerninflatie (zonder voeding en energie) daalde in februari onverwacht naar 1 procent. De ECB voorspelt al jaren dat de kerninflatie zal stijgen, maar dat gebeurt niet.

Groeivertraging tijdelijk?

De hamvraag is of de groeivertraging tijdelijk is. Er zijn enkele redenen voor voorzichtig optimisme. De maandelijkse peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij 5.000 bedrijven geeft aan dat de Europese economie in februari uitbodemde. Voorts zijn er aanwijzingen dat een handelsakkoord tussen de VS en China mogelijk is.

Veel zal afhangen van wat in de rest van de wereld gebeurt. Behalve de uitkomst van het handelsoverleg tussen de VS en China zijn ook de modaliteiten van de brexit van groot belang.

De nieuwe economische vooruitzichten van de studiedienst van de ECB zullen een belangrijke invloed hebben op de besluitvorming. De ECB zal donderdag bijna zeker haar groeivooruitzichten verlagen.

Leningen aan banken

Uitspraken van verscheidene ECB-bestuurders hebben duidelijk gemaakt dat twee maatregelen op tafel liggen. In de eerste plaats overweegt Frankfurt nieuwe langlopende leningen aan de banken.

De vorige leningen (TLTRO’s) vervallen vanaf juni 2020. Aangezien de regelgeving de banken verplicht om voldoende financiering te hebben met een looptijd van meer dan een jaar willen de banken zekerheid dat ze uiterlijk in juni 2019 nieuwe langlopende leningen krijgen. Dat betekent dat de ECB daarover nu of uiterlijk in april een beslissing moet nemen. Als de ECB geen nieuwe leningen verstrekt, dreigt de kredietverlening van de banken te vertragen.

De ECB denkt ook aan een bijsturing van haar communicatie over het rentebeleid. Ze belooft nu haar rentetarieven minstens tot het einde van de zomer te handhaven op het huidige, historisch lage niveau. De centrale bank kan die belofte verlengen tot eind 2019 of nog langer. Dat zou helpen om de langetermijnrente laag te houden. Steeds meer economen denken dat de ECB pas in 2020 een eerste keer de rente zal verhogen.