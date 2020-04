'ECB overweegt rommelobligaties als onderpand te aanvaarden'

De bestuurders van de Europese Centrale Bank plegen woensdagavond overleg via een videoconferentie en zullen de onderpandregels bespreken, meldt het persbureau Bloomberg. Banken die geld lenen bij de ECB moeten effecten in onderpand geven.

Italië

Analisten kijken vooral naar Italië. Dat land heeft bij kredietbeoordelaar Standard & Poor's de tweede laagste kwaliteitsrating en bij Moody's de laagste kwaliteitsrating. S&P evalueert vrijdag de kredietwaardigheid van Italië en Moody's doet dat in mei. Een verlaging van de rating is mogelijk, omdat Italië zeer zwaar is getroffen door de coronacrisis.