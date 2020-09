ECB overweegt tijdelijk hogere inflatie te tolereren

De evaluatie van de strategie van de Europese Centrale Bank (ECB) kan leiden tot een verfijning van de inflatiedoelstelling. Dat heeft Lagarde dinsdag gesignaleerd in een toespraak op een conferentie van de ECB.

De ECB-voorzitster zei dat de centrale bank wellicht zal bestuderen of ze de te lage inflatie van de jongste jaren moet compenseren door een hogere inflatie in de toekomst. 'Als zo'n strategie geloofwaardig is, kan ze de capaciteit van het monetair beleid versterken om de economie te stabiliseren.'