ECB plaatst bijenkorven en vogelhuizen

'In 2020 voerde de ECB diverse activiteiten uit om de milieuprestaties van haar dagelijkse werking te verbeteren. Er werden bijenkorven, insectenhotels en vogel- en vleermuizenhuizen geïnstalleerd om de biodiversiteit op de ECB-campus te bevorderen. De beregeningsschema’s werden aangepast om het waterverbruik verder te verlagen.'

De ECB merkt op dat de pandemie heeft geleid tot minder zakenreizen. Ze bekijkt of ze ook op de lange termijn het aantal zakenreizen kan verminderen. Voorts wil de ECB ambitieuzere milieudoelstellingen vooropstellen om de klimaatverandering te bestrijden. Ze zal vanaf 2022 niet alleen verslag uitbrengen over haar milieuprestaties, maar over haar hele duurzaamheid.