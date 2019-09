ECB staat paraat om monetair wapenarsenaal ten volle te ontplooien

1. Renteverlaging

2. Inkoop obligaties

De ECB zal wellicht opnieuw starten met ‘Quantitative Easing’ (QE), in vakjargon kwantitatieve versoepeling of het opkopen van obligaties om de marktrente voor staats- en bedrijfsleningen nog lager te duwen. Overheden en bedrijven kunnen zich zo goedkoper financieren, wat hen tot extra investeringen zou moeten aanzetten. De consensus mikt op 30 miljard euro obligatie-aankopen per maand.

‘Hierover ging de communicatie bij de ECB-toppers toch wat in verschillende richtingen’, zegt hoofdeconoom Peter Vanden Houte van ING België. ‘Dat monetaire haviken als de Duitser Jens Weidman of de Nederlander Klaas Knot zich tegen QE kanten, zijn we gewoon. Maar ook een centrumfiguur als de Franse centraal bankier François Villeroy vroeg zich recent af of obligaties opkopen nu al een noodzaak is. De ECB zit met een dilemma. Enerzijds zal ze met een groot pakket maatregelen willen aantonen dat ze de zaken stevig aanpakt. Anderzijds dreigt ze zonder munitie te vallen als ze nu al de ‘full monty’ doet. Want wat als binnen anderhalve maand iedereen weer naar de ECB kijkt om de gevolgen van een harde brexit te bestrijden? Ik sluit daarom niet uit dat Draghi wel zal aankondigen obligaties in te kopen, maar dat de ECB het bedrag en de duurtijd later zal bepalen, afhankelijk van nieuwe economische cijfers.’