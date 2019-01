'ECB verhoogt rente ten vroegste in 2022'

Hij merkt op dat de lonen in Europa en Japan weinig stijgen. 'In Europa is het loon van toetreders op de arbeidsmarkt laag. We zijn nog ver verwijderd van spanningen op de arbeidsmarkt. In Japan vervangen goedkope jongeren ouderen die met pensioen gaan. De activiteitsgraad van vrouwen stijgt, waardoor de looninflatie beperkt blijft.'

Schuldenberg

Aandelen aantrekkelijk

De strateeg van Fidelity vindt aandelen aantrekkelijker. 'De aandelenmarkten hebben in 2018 te negatief gereageerd op de groeivertraging. We verwachten in 2019 een verdere groeivertraging, maar geen recessie en geen daling van de winsten. De bedrijfswinsten blijven stijgen, zij het trager dan vorig jaar. Op de aandelenmarkten is er meer te winnen dan te verliezen.' Fidelity voorspelt een winststijging van 8 procent in Europa en 7 procent in de VS.