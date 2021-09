ECB vermindert allicht stimulus voor economie

De Europese Centrale Bank (ECB) zet donderdag de bocht in naar een normalisering van het geldbeleid, voorspellen de meeste economen.

Moet de ECB in het vierde kwartaal evenveel obligaties kopen als de voorbije maanden? Dat is de belangrijkste vraag die de bestuurders van de centrale bank donderdag moeten beantwoorden.

De ECB koopt sinds het tweede kwartaal met haar pandemieprogramma (PEPP) voor ongeveer 80 miljard euro schuldpapier per maand. De aankopen werden half maart verhoogd om de stijging van de langetermijnrente te stoppen. Ze moeten garanderen dat bedrijven, gezinnen en overheden goedkoop geld kunnen blijven lenen, de economie zuurstof geven en de inflatie op middellange termijn opkrikken.

Verscheidene ECB-bestuurders willen die aankopen verminderen, omdat de economie sneller herstelt dan verwacht en de inflatie fors stijgt. De inflatie in de eurozone steeg in augustus naar 3 procent, het hoogste peil in tien jaar. De ECB streeft naar 2 procent inflatie op middellange termijn en ze zal haar groei- en inflatieprognoses verhogen.

Voorzichtigheid

Maar sommige bestuurders pleiten voor voorzichtigheid. De hoge inflatie is wellicht tijdelijk en de opmars van de deltavariant van het coronavirus kan het economisch herstel afremmen. 'Voor de ECB is alleen de inflatie van volgend jaar van belang', onderstreept Carsten Brzeski, hoofd macro-economie van ING. Economen en de ECB verwachten dat de inflatie in 2022 weer onder de doelstelling van 2 procent zakt.

Toch voorspellen de meeste economen dat Frankfurt de stimulus vermindert. 'We verwachten dat de ECB de aankopen verlaagt van 80 naar 60 miljard euro per maand, omdat de langetermijnrente is gedaald en de data van de economische activiteit zijn verbeterd', zegt Konstantin Veit van de vermogensbeheerder Pimco. 'Dat is in lijn met het aankoopbedrag van begin dit jaar.'

Brzeski verwacht dat de ECB voor 80 miljard per maand blijft kopen. Hij merkt op dat de inflatiedoelstelling in juli is verhoogd naar 2 procent en dat de ECB niet voor de Amerikaanse centrale bank wil starten met 'tapering', de geleidelijke afbouw van de obligatieaankopen.