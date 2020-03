ECB vraagt alle medewerkers om maandag thuis te werken

In het kader van de corona-epidemie wil de Europese Centrale Bank (ECB) testen of problemen ontstaan bij telewerk van een groot aantal personeelsleden.

De ECB heeft haar 3.700 werknemers die werken in de gebouwen in Frankfurt gevraagd om maandag van thuis uit te werken. Het gaat om een test om eventuele problemen op te sporen, mocht de verspreiding van het nieuwe coronavirus het noodzakelijk maken om een deel of het volledige personeel vanop afstand te laten werken gedurende een langere periode.

Vaticaan

Intussen blijft het coronavirus zich snel verspreiden. Het aantal doden in Europa is opgelopen tot meer dan 200. In Frankrijk is een parlementslid besmet en opgenomen in het ziekenhuis.