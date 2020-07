ECB vraagt snelle goedkeuring herstelplan van 750 miljard

Na de extra stimulus die de ECB begin juni lanceerde, ligt de bal nu in het kamp van de Europese regeringen. Dat is de boodschap die Lagarde donderdag verkondigde op een persconferentie.

'De raad van bestuur van de ECB dringt aan op bijkomende sterke en tijdige inspanningen om het economische herstel voor te bereiden en ondersteunen', beklemtoonde Lagarde. 'Het is belangrijk dat de Europese leiders snel een akkoord bereiken over een ambitieus pakket.'

Zuinige landen

Lagarde beklemtoonde dat er snel actie nodig is. 'We mogen geen tijd verliezen. Wij als ECB veronderstellen dat het fonds er komt en dat het meer subsidies dan leningen omvat.'

Zoals verwacht kondigde de ECB geen nieuwe maatregelen aan. Ze verhoogde begin juni het bedrag van haar nieuwe aankoopprogramma van obligaties (PEPP) met 600 miljard euro naar 1.350 miljard. De looptijd van dat programma werd met zes maanden verlengd tot midden 2021. 'Tenzij de economie duidelijk beter evolueert dan voorzien - dat zien we niet - gebruiken we de enveloppe van 1.350 miljard euro volledig', zei Lagarde.

Flexibel

Ze herhaalde dat het aankoopprogramma flexibel is. 'We aanvaarden niet dat de kapitaalsleutel (de verdeelsleutel van de obligatieaankopen per land, red.) ons beleid hindert.' Dat betekent dat de ECB meer staatsobligaties van zwakke landen zoals Italië blijft kopen als dat nodig is om de rente daar laag te houden.