ECB waarschuwt voor correctie vastgoedprijzen en beurzen

De Europese Centrale Bank (ECB) ziet een stijgende overwaardering van de markt van residentieel vastgoed en noemt aandelen en rommelobligaties duur.

De kwetsbaarheid van het financieel systeem stijgt, omdat sommige markten duur zijn, de schuld van de overheden en privésector hoog is en veel beleggers meer risico's nemen. Dat zegt de ECB in een halfjaarlijks rapport over financiële stabiliteit.

De centrale bank ziet 'blijvende exuberantie' op sommige vastgoedmarkten en financiële markten. Ze merkt op dat de prijs van residentieel vastgoed in de eurozone in het tweede kwartaal met 7,3 procent is gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2005. Bovendien hebben banken hun kredietvoorwaarden versoepeld. 'Er zijn toenemende aanwijzingen van overwaardering en het risico van een prijscorrectie op middellange termijn is substantieel toegenomen.'

Ook sommige financiële markten zijn duur. De ECB merkt op dat het verschil tussen het conjunctuurgezuiverd dividendrendement en de risicovrije rente erg laag is, vooral in de VS. Ze waarschuwt voor een correctie van sommige aandelenmarkten als de hoge winstvooruitzichten niet worden gerealiseerd.