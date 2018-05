ECB waarschuwt voor stijgend risicogedrag beleggers

De lage risicopremies en het stijgend risicogedrag op de meeste financiële markten vereisen aandacht. Dat zegt de Europese Centrale Bank (ECB) in een rapport over financiële stabiliteit.

De ECB merkt op dat de kwetsbaarheid van de wereldwijde financiële markten de jongste zes maanden is toegenomen. Ze verwijst naar de forse stijging van de volatiliteit op de Amerikaanse aandelenmarkten begin februari.

Obligaties met relatief lage ratings en sommige vastgoedmarkten zijn relatief duur, signaleert de ECB. Maar ze voegt eraan toe dat er voorlopig geen sprake is van een algemene overwaardering van de financiële en de vastgoedmarkten in de eurozone.

Beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen beleggen meer dan enkele jaren geleden in rommelobligaties om de rendementen van hun portefeuilles op te krikken. Sommige beleggers hebben ook de looptijd van hun obligatieportefeuille verlengd. Daardoor stijgt hun kwetsbaarheid voor minwaarden bij een rentestijging.

Lage systeemrisico's eurozone

Maar het halfjaarlijks ECB-rapport bevat ook goed nieuws. Frankfurt zegt dat de systeemrisico's in de eurozone laag blijven. Met systeemrisico's bedoelt de centrale bank risico's die de stabiliteit van de financiële sector als geheel bedreigen. De risico's zijn laag dankzij de verbetering van de groeivooruitzichten in de eurozone en in de rest van de wereld.