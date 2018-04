ECB weinig bezorgd over groeivertraging

De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de groei in de eurozone solide blijft.

Zoals algemeen verwacht besliste de ECB donderdag om haar stimulus te handhaven. Ze herhaalt dat ze minstens tot en met september voor 30 miljard euro obligaties blijft aankopen. De ECB bevestigde ook dat zij de rente pas zal verhogen geruime tijd na de stopzetting van de obligatieaankopen.

Daarom keken beleggers vooral uit naar de commentaren van de ECB over de conjunctuur. Verscheidene indicatoren tonen aan dat de economische groei de jongste maanden duidelijk vertraagde in Duitsland en de hele eurozone.

'Na verscheidene kwartalen van hoger dan verwachte groei wijst de informatie sinds begin maart op een matiging', zegt de ECB in een toelichting van het rentebesluit. 'Die matiging kan een terugval weerspiegelen na de hoge groei van eind vorig jaar.'

Volgens de ECB hebben wellicht ook tijdelijke factoren een rol gespeeld. Voorzitter Mario Draghi verwees op een persconferentie naar slecht weer, stakingen en de timing van Pasen. De paasvakantie startte in sommige landen al in maart en drukte daarom de economische groei in het eerste kwartaal.

De ECB blijft relatief optimistisch over de economische vooruitzichten. 'Over het algemeen verwachten we dat de groei solide blijft en een brede basis behoudt.Draghi merkte op dat de groei hoger blijft dan het langetermijngemiddelde.

Inflatie

'We hebben er nog steeds vertrouwen in dat de inflatie op middellange termijn stijgt naar de doelstelling minder dan maar dicht bij 2 procent', onderstreepte Draghi. Hij stipte aan dat de loonontwikkeling bemoedigend is. Draghi verwees naar de flinke loonsverhogingen die onlangs zijn toegekend aan personeel van de Duitse overheid en metaalsector.

Over de afbouw van de stimulus liet Draghi niet in zijn kaarten kijken. 'Het monetair beleid op zich is niet besproken. We moeten eerst begrijpen wat er gebeurt. Is de groeivertraging tijdelijk of permanent? Is ze het gevolg van een lager aanbod of een dalende vraag?' Als dat klopt is het verre van zeker dat de ECB op 14 juni, de volgende vergadering, wel knopen zal doorhakken.

'Alles behalve een verlenging van de obligatieaankopen na september zo een verrassing zijn', zegt Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. 'Er zijn twee belangrijke vragen. Verlengt de ECB de obligatieaankopen met drie of zes maanden? En legt zij een definitieve einddatum vast?'