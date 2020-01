ECB wiegt beursrally in slaap

Op de Europese beurzen stokt de nieuwjaarsrally. In Brussel noteert de Bel20 0,8 procent lager, voor de Euro Stoxx50 - de korf steraandelen uit de eurozone - is er 0,6 procent verlies.

Nochtans lijken economen het zo goed als eensluidens eens dat voorzitster Christine Lagarde voor zowat de saaiste persconferentie in jaren van de Europese Centrale Bank (ECB) tekende. Lagarde lijkt behoudens dramatische evoluties eerst de kat uit de boom te willen kijken, nu de centrale bank voor het eerst in bijna twee decennia haar strategie kritisch gaat doorlichhten .

Dat Frankfurt even achterover leunt wordt ook duidelijk in één enkel belangrijk woordje in de toelichting. Lagarde spreekt in haar voorwoord over een 'gematigde' verbetering van de onderliggende inflatie.