ECB wil woensdag landen met nieuwe strategie

De bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) buigen zich in een conclaaf over een andere inflatiedoelstelling, mogelijke klimaatactie en een bijsturing van de communicatie.

ECB-voorzitster Christine Lagarde hoopt woensdag de grote strategische denkoefening af te ronden met een akkoord. De bestuurders hebben de jongste dagen veel bilaterale contacten gehad en gaan dinsdagavond in conclaaf. Als zij een consensus bereiken zal Lagarde wellicht donderdag de nieuwe strategie voorstellen.

Er zijn belangrijke meningsverschillen tussen de centraal bankiers van de noordelijke en de zuidelijke landen.

Maar een akkoord is niet gegarandeerd. Een informele vergadering in het weekend van 19 en 20 juni heeft de belangrijke meningsverschillen tussen de vertegenwoordigers van de noordelijke landen onder leiding van Duitsland en de zuidelijke landen, inclusief Frankrijk, niet doen verdwijnen.

De denkoefening moet beoordelen of de huidige strategie nog is aangepast aan de veranderde economische omgeving. De begin 2020 gelanceerde evaluatie zou een jaar duren, maar ze heeft vertraging opgelopen door de coronacrisis. Wat ligt er op tafel?

Nieuwe inflatiedoelstelling

Een cruciaal onderdeel van de denkoefening is de inflatiedoelstelling. De ECB streeft nu naar een inflatie van 'minder dan maar dicht bij 2 procent op middellange termijn'. Die definitie van prijsstabiliteit is volgens critici asymmetrisch, omdat ze suggereert dat de ECB bezorgder is over een inflatie die hoger is dan de doelstelling dan over een inflatie die lager is. Veel economen verwachten dat 2 procent de nieuwe doelstelling wordt.

'Ik denk dat de nieuwe doelstelling een inflatie wordt van 'around' (rond) 2 procent', zegt Carsten Brzeski, de ECB-watcher van ING. 'Dat is een symmetrische doelstelling en die formulering biedt wat flexibiliteit.'

Een discussiepunt is of een periode van te lage inflatie moet worden gecompenseerd door een periode van te hoge inflatie. De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft vorig jaar haar doelstelling in die zin aangepast. Ze streeft sindsdien naar 'gemiddeld 2 procent inflatie'.

Vooral de Zuid-Europese bestuurders willen dat de ECB expliciet aangeeft dat zij een hogere inflatie zal toelaten na een periode van te lage inflatie. Onder meer de Duitse ECB-bestuurders Jens Weidmann en Isabel Schnabel hebben moeite met zo'n clausule. De centraal bankiers van sommige noordelijke landen, waar de inflatie hoger is dan gemiddeld, vrezen een overshooting van de inflatie. Vooral in Duitsland is het soepele geldbeleid van de ECB omstreden.

Hoge kosten huisvesting

Critici zeggen dat de ECB meer aandacht moet hebben voor de snel stijgende kosten van huisvesting, omdat de inflatiecijfers volgens hen de stijging van de levensduurte onderschatten. Ze merken op dat de Europese inflatiecijfers alleen rekening houden met de huurprijzen en niet met de snel stijgende huizenprijzen. De redenering van Eurostat om alleen de huurprijzen te verrekenen is dat de inflatie de evolutie meet van de consumptieprijzen en dat de aankoop van een woning een investering is en geen consumptie.

In de VS wegen de kosten van huisvesting veel zwaarder in de index van consumptieprijzen. De Amerikaanse indexkorf verrekent een fictieve huur die huiseigenaars betalen voor de huur van de eigen woning.

'Ik denk niet dat de ECB in haar beleid de vastgoedprijzen zal meenemen', zegt Brzeski. 'De timing daarvoor is heel slecht. De huizenmarkt bevindt zich dicht bij een piek. Als de ECB ook rekening houdt met vastgoedprijzen en die prijzen dalen in de komende jaren, zal de inflatie nog lager uitvallen.'

Klimaatactie

Lagarde onderstreept dat de ECB een rol moet spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Brzeski voorspelt dat Frankfurt zijn portefeuille bedrijfsobligaties zal vergroenen. De ECB koopt nu in principe evenveel obligaties van alle soorten bedrijven, zowel vervuilende als milieuvriendelijke. De ING-econoom verwacht ook dat banken die groene obligaties in onderpand geven aan de ECB meer geld zullen kunnen lenen bij de centrale bank dan banken die andere obligaties in pand geven.

Sommige bestuurders, onder wie de Belg Pierre Wunsch, zijn terughoudend over een vergroening van de portefeuille met bedrijfsobligaties. 'Ik heb geen politiek mandaat', zei hij in april in een interview met De Tijd. 'Mogen wij politieke evenwichten beïnvloeden?'

Communicatie

Voorts wil de ECB haar communicatie toegankelijker en visueler maken, zodat ze een groter deel van de bevolking bereikt. Maar ze lijkt in tegenstelling tot de Fed niet van plan om het stemgedrag van haar bestuurders bekend te maken.