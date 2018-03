ECB zet stapje naar afbouw stimulus

De Europese Centrale Bank (ECB) spreekt niet meer over een mogelijke verhoging van de obligatieaankopen.

Met een aanpassing van haar communicatie heeft de ECB donderdag een stapje gezet naar de stopzetting van haar stimulusprogramma. De bestuurders beslisten unaniem om in de toelichting van het rentebesluit de volgende zin te schrappen: 'Als de vooruitzichten minder gunstig worden, staat de raad van bestuur klaar om het programma van activa-aankopen naar omvang en/of duur uit te breiden.'

ECB-voorzitter Mario Draghi zei op een persconferentie dat de toestand nu erg verschilt van in 2016, toen die zin werd opgenomen in de communicatie. Hij verwees daarmee naar de toenmalige angst voor deflatie, een algemene daling van de prijzen.

De ECB oordeelt dat de zogenaamde 'easing bias' niet meer nodig is omdat het krachtig economisch herstel doorzet. Ze verhoogde haar groeiprognose voor 2018 van 2,3 naar 2,4 procent en herhaalde dat de groei daarna zal vertragen naar 1,9 procent in 2019 en 1,7 procent in 2020.

Draghi verwacht niet dat de aangekondigde Amerikaanse importtaksen op staal en aluminium onmiddellijk een belangrijke negatieve invloed zullen hebben. Maar hij maakt zich toch zorgen. 'Unilaterale beslissingen zijn gevaarlijk. Komen er vergeldingmsaatregelen? En het belangrijkste, zal er een impact zijn op het vertrouwen. Een daling van het vertrouwen zou negatief zijn voor de inflatie en groei.'

Rente

De ECB-voorzitter probeerde duidelijk te maken dat niet teveel belang moet worden gehecht aan de aanpassing van de communicatie. 'We bevestigen dat we minstens tot en met september 2018 obligaties blijven aankopen. We bevestigen ook dat de ECB-rente op het huidige niveau blijft tot geruime tijd na de stopzetting van de obligatieaankopen.'

De ECB is voorzichtig omdat de inflatie nog steeds te laag is. Ze verwacht 1,4 procent inflatie in 2018 en 2019 en 1,7 procent in 2020. Dat betekent dat de inflatie de komende drie jaar lager blijft dan de doelstelling van 'minder dan maar dicht bij 2 procent'.

'We moeten de verandering van de communicatie niet overschatten', zegt ING-econoom Carsten Brzeski. 'Het komt erop neer dat de duiven wat broodkruimels hebben gegeven aan de haviken.' Duiven zijn centraal bankiers die voorstander zijn van een soepel monetair beleid, terwijl haviken een strakker beleid wensen.