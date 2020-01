ECB ziet inflatie uitbodemen

Een subtiele verandering van de communicatie van de Europese Centrale Bank (ECB) vermindert de kans op extra stimuli.

De ECB bevestigde donderdag dat ze het komende jaar haar monetair beleid grondig zal doorlichten. Maar opvallend is dat de centrale bank haar communicatie over inflatie bijstuurt, zij het lichtjes.

'Hoewel de onderliggende inflatie gedempt is, zien we bijkomende aanwijzingen van een gematigde stijging', zegt de ECB in een toelichting van het rentebesluit. In december was er sprake van 'milde' stijging van de onderliggende inflatie. De kernininflatie, zonder voeding en energie, bedroeg in november en december 1,3 procent, tegenover 0,9 à 1,1 procent de drie vorige maanden.

Ook de inflatieverwachtingen zijn volgens de ECB toegenomen. 'Terwijl de indicatoren van de inflatieverwachtingen laag blijven, zijn ze recent gestabiliseerd of lichtjes gestegen.'

Rente

De uitbodeming van de inflatie vermindert de kans dat de ECB later dit jaar de rente verder verlaagt of extra aankopen van obligaties aankondigt. Enkele maanden geleden voorspelden veel economen dat de ECB opnieuw in de rente zou knippen.

Terwijl de indicatoren van de inflatieverwachtingen laag blijven, zijn ze recent gestabiliseerd of lichtjes gestegen.

De ECB besliste donderdag dat ze de basisrente handhaaft op 0 procent en de depositorente op -0,5 procent. Ze blijft ook elke maand voor 20 miljard euro staatsobligaties en ander schuldpapier kopen om de langetermijnrente laag te houden.

In de grondige evaluatie van de langetermijnstrategie zal de ECB de inflatiedoelstelling, de instrumenten en de communicatie herbekijken. Zij zal ook de gevolgen van het monetair beleid voor de financiële stabiliteit, werkgelegenheid en duurzaamheid onderzoeken. 'We zullen ook bestuderen hoe we inflatie meten', verduidelijkte Lagarde op een persconferentie.

Klimaatverandering

Zij kreeg veel vragen over wat de ECB zal doen tegen klimaatverandering. Lagarde had eerder gezegd dat klimaatverandering een belangrijk aandachtspunt is. Zij onderstreepte dat de ECB al maatregelen heeft genomen. Het pensioenfonds en de beleggingsportefeuille van de ECB hebben de groene investeringen al verhoogd.

De evaluatie van het monetair beleid zal bijna een jaar duren. Lagarde hoopt de evaluatie in november of december af te ronden. 'Tijdens de oefening blijven we de economische toestand, monetaire ontwikkelingen en markten analyseren', zei Lagarde.