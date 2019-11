ECB: 'Risicogedrag neemt toe door lage rente'

De Europese Centrale Bank (ECB) zegt in een rapport dat de lage rente in de eurozone negatieve effecten heeft op de financiële stabiliteit.

'Hoewel het klimaat van lage rentes de Europese economie ondersteunt, zien we ook een toename in het risicogedrag. Dat moet goed in de gaten worden gehouden', stelt vicepresident Luis de Guindos.