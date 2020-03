ECB zoekt recept dat economische schade corona beperkt

Het klassieke recept om de economie meer zuurstof te geven is een renteverlaging. De ECB kan knippen in de depositorente, haar belangrijkste rentetarief. Maar er bestaat grote twijfel of een renteverlaging nog iets oplevert. De depositorente is met -0,5 procent al extreem laag. Bovendien dreigt een renteknip de winst van de banken en zo ook de kredietverlening te ondermijnen.