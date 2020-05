EVS rekent op 'gebald' wielerseizoen om 2020 te redden

De specialist in beeldservers voor live sportverslaggeving hoopt de schade in 2020 te perken, vanaf 2021 moet de Axon-deal de winst een boost geven.

Echt majeur nieuws valt er niet te rapen in de kwartaalupdate van EVS . De specialist in beeldservers voor live verslaggeving had eind maart bij de start van de pandemie samen met het dividend de outlook voor 2020 geschrapt, nu grote sportevents zoals het EK voetbal en de Olympische zomerspelen bij bosjes gesneuveld zijn.

Schermvullende weergave Koortscontrole bij een renner van Israel Start-up Nation (ISN), ©AFP

Het orderboek per 30 april beloopt net geen 40 miljoen euro, 7,5 procent minder dan een jaar eerder. Meer cijfers geeft EVS buiten de halfjaarlijkse verslaggeving niet vrij.

CEO Serge Van Herck houdt er wel de moed in. Hij hoopt onder meer dat een op drie maanden samengeperste wielerkalender - een walhalla voor zendwagens en andere uitzendapparatuur - voor extra orders zorgt. Idem voor nieuwzenders: 'Veel televisiestations zien hun kijkersaantallen nu pieken. Dat vertaalt zich in in een continuë vraag, ook al staan de advertentie-inkomsten onder druk.'