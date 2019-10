Economen beoordelen Draghi: onderscheiding of buis?

Economen geven ECB-voorzitter Mario Draghi erg uiteenlopende scores voor zijn beleid van de jongste acht jaar.

Draghi geeft donderdag zijn laatste persconferentie als topman van de ECB. De Tijd vroeg aan drie waarnemers van de centrale bank hoeveel punten op tien Draghi verdient en een korte toelichting.

Johan Van Overtveldt: 6,5 op 10

'Mijn score is het gemiddelde van 9 op 10 voor de periode tot ongeveer 2015 en 4 op 10 voor de periode nadien', zegt Europees parlementslid en ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). 'Tijdens de crisis heeft Draghi snel en doortastend gehandeld.' Hij verwijst naar de belofte van Draghi om al het nodige te doen om de euro te beschermen. Die uitspraak heeft in 2012 de euro gered.

Na de crisis heeft Draghi volgens Van Overtveldt te lang vastgehouden aan het zeer accommoderend monetair beleid. 'De nadelige neveneffecten werden te zeer veronachtzaamd.' Het lagerentebeleid leidt onder meer tot een verarming van de spaarders en in sommige landen tot een overwaardering van de vastgoedmarkten.

Van Overtveldt onderstreept ook dat Draghi een 'diep verdeelde ECB' achterlaat. Een derde van de bestuurders van de ECB stemde in september tegen de hervatting van de obligatieaankopen.

Geert Noels: 3,5 op 10

'Voor mij is Draghi gebuisd', onderstreept Geert Noels, oprichter en hoofdeconoom van Econopolis. 'De ECB heeft de schulden niet afgeremd en de systemische banken onvoldoende afgeslankt. De inflatiedoelstelling is al lang bereikt, al zegt de ECB van niet.' De inflatie is al jaren lager dan de doelstelling van 'minder dan maar dicht bij 2 procent'.

Noels voegt eraan toe dat de ECB geen munitie meer heeft om de nakende recessie te bestrijden. 'Draghi heeft vooral de zuiderse landen geholpen en de noordelijke landen verarmd en verdeeld. De ECB is zo verdeeld dat het deugdelijk bestuur in gevaar is.'

Het enige pluspunt volgens Noels is dat Draghi de euro heeft 'gered'. Maar hij vraagt zich ook af of een neuro voor Noord-Europa en een zeuro voor Zuid-Europa of een eurodrachme voor Griekenland niet beter waren geweest.

Carsten Brzeski: 9 op 10

De hoofdeconoom van ING-Duitsland vindt dat Draghi grootste onderscheiding verdient omdat hij niet alleen de eurozone heeft gered maar ook van de ECB 'een volwassen en krachtige centrale bank' heeft gemaakt. 'Er bestaat geen twijfel meer over de daadkracht van de ECB. Haar instrumentarium werd vergroot en kan elk moment worden ingezet.'

'Draghi krijgt geen tien op tien omdat de laatste monetaire stimulus een risico is dat hij niet per se had moeten nemen', zegt Brzeski. Draghi drukte in september een hervatting van de obligatieaankopen (QE) door.