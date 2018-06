Economen: geen abrupt einde aan ECB-stimulus

'Een eerste renteverhoging verwacht ik niet voor de zomer of september van 2019', zegt de hoofdeconoom van Degroof Petercam, Hans Bevers.

ECB-hoofdeconoom Peter Preat zegt dat volgende week een 'exitplan' op tafel komt voor de intussen 2.400 miljard euro grote stimulus. De uitspraken van Praet voeden de speculatie dat er stilaan een vervaldatum komt op het jarenlange ultrasoepele beleid van de centrale bank. Hoe sneller de ECB de obligatieaankopen uitdoven, hoe sneller ze komaf maakt met de nulrente. Ze heeft herhaaldelijk gezegd dat ze de rente pas zal verhogen geruime tijd nadat de obligatieaankopen zijn stopgezet.

De euro steeg na de toespraak van Praet met een halve cent naar 1,177 dollar. De Europese obligatiemarkten daalden, omdat de grote koper van de jongste drie jaar mogelijk eind dit jaar wegvalt. Daardoor steeg de Duitse tienjaarsrente van 0,40 naar 0,44 procent en de Belgische rente van 0,79 naar 0,84 procent.

Beslist de ECB al volgende week?

‘Vóór de toespraak van Praet dachten wij dat de ECB pas in juli een beslissing zou nemen over de obligatieaankopen’, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. ‘Nu is dat minder zeker. We denken dat er zowat 50 procent kans is dat ze volgende week al een beslissing neemt. De eerste cijfers wijzen op een stabilisering van de groei in het tweede kwartaal en geen versnelling. Het is mogelijk dat de ECB wacht op meer info over de economie voor ze een knoop doorhakt. Een elegante oplossing zou zijn dat de ECB volgende week zegt dat er een beslissing valt in juli.’

Hans Bevers, hoofdeconoom van Degroof Petercam, blijft ervan overtuigd dat de ECB wacht tot juli. ‘De vertrouwensindicatoren dalen, Italië blijft een zorgenkind en de inflatie blijft zeer laag. De ECB zou best nog even afwachten.

KBC-econoom Dieter Guffens daarentegen gelooft nog steeds dat de aankondiging volgende week komt. ‘Er was even twijfel als gevolg van de politieke crisis inItalië. Maar de politieke toestand is daar een beetje gestabiliseerd.’

Wat zal de ECB beslissen?

Economen zijn het erover eens dat de ECB haar obligatieaankopen geleidelijk laat uitdoven. Vanden Houte en Bevers verwachten dat Frankfurt de stimulus verlengt tot eind dit jaar maar vanaf oktober voor een kleiner bedrag papier opkoopt. Guffens sluit een verlenging tot begin 2019 niet uit.

Een belangrijke vraag is of de ECB een duidelijke einddatum vastlegt. ‘Wij verwachten een open einde zoals nu’, zegt Vanden Houte. ‘De ECB zal zeggen dat ze minstens tot eind december obligaties blijft kopen en in elk geval tot het inflatiepad in overeenstemming met de doelstelling. De Duitsers en Nederlanders vragen een duidelijke einddatum. Dat is wellicht een stap te ver omdat de ECB dan moeilijk de aankopen nog kan verlengen als dat nodig zou blijken.’

Vanden Houte merkt op dat hij vooral verrast is over wat Praet zegt over de inflatie. ‘Praet zegt dat de inflatie duurzaam in de richting van de doelstelling evolueert. De stijging van de inflatie is vooral een gevolg van de hogere olieprijs en daling van de euro. De kerninflatie (zonder voeding en energie) bedraagt slechts 1,1 procent.’

Bevers signaleert dat de timing van de eerste renteverhoging belangrijker is dan de datum van de stopzetting van de obligatieaankopen. ‘De toegevoegde waarde van de obligatieaankopen vermindert. Na het einde van die aankopen heeft de ECB nog voldoende bewegingsvrijheid om de eerste renteverhoging wat uit te stellen. Wij verwachten de eerste renteverhoging in de zomer of september 2019.’